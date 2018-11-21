美國媽媽送女兒上醫院做割禮挨告 聯邦法官駁回：法規違憲

2018-11-21 16:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國涉嫌切割女性生殖器官的相關案件中，共有8名被告，包括2名密西根州醫生，被指控負責執行女性生殖器官切割手術，另有3名母親，被指控將女兒送往醫院進行女性割禮。但這些指控在週二時，被底特律法官認定違憲，予以駁回。

綜合外媒報導，地區法官弗里德曼（Bernard Friedman）認為，儘管這些做法「可能是卑鄙的」，但考量犯罪行為的「地區性」，應交由各州規範，國會沒有權力通過1996年禁止切割女性生殖器官的法律。目前有27個州制訂了相關的禁止法律，包括密西根州，其禁止女性生殖器切割法甚至比聯邦法規嚴厲，最高可判處15年徒刑。

報導表示，目前檢察官正在審查法官的說法，並將決定未來是否再提出上訴。裁決結果引起部分參議員的憤怒，參議員瓊斯（Rick Jones）指出，還有23個州沒有訂立相關法規，聯邦法官卻駁回這起案件。國際婦女權利組織全球執行總監哈桑（Yasmeen Hassan）也表示，這項決定傳遞了令婦女和女孩不安的訊息。

切割女性生殖器官（female genital cutting，FGC），又稱「女性割禮」、「女陰殘割」，是非洲、中東部分地區的傳統習俗。女性割禮被視為對女性的性控制，是純潔、端莊和美麗的象徵，且認為可以幫助女性保持對丈夫的忠貞。2012年，聯合國大會認定女陰殘割違反人權，但基於文化相對論、尊重寬容等考量，並未特別反對或干預此習俗。

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