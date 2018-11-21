英媒齊聚唐寧街 意外捕捉「英國第一貓」可愛鏡頭

「英國第一貓」賴瑞於2011年被時任英國首相卡麥隆帶進英國首相官邸。（法新社資料照）

2018-11-21 15:18

〔即時新聞／綜合報導〕英國政壇近期情勢緊繃，英國首相梅伊（Theresa May）面臨黨內逼宮、脫歐協議草案恐卡關等危機，許多媒體昨天齊聚英國首相官邸唐寧街10號門外，捕捉到一個新焦點，即是有「英國第一貓」之稱的賴瑞（Larry）。

BBC報導，昨日，正當許多媒體齊聚在唐寧街10號外時，賴瑞剛逛完大街，在陰雨綿綿的天氣下，想要回到室內。鏡頭捕捉到，賴瑞坐在唐寧街10號門前的台階上等著大門打開，眼看大門始終不開，牠轉頭看著站在一旁的員警，幾秒之後，員警似乎理解了牠的需求，上前將門打開，讓牠回到溫暖的室內。

為了解決唐寧街10號的鼠患問題，英國前首相卡麥隆（David Cameron）從動物收容中心領養虎斑貓賴瑞，2011年2月讓賴瑞前往首相官邸「就職」，擔任「內閣辦公室首席捕鼠官」。在卡麥隆離任後，賴瑞仍持續待在首相官邸。

The most British thing you'll see today ???? pic.twitter.com/FLG8bUIJpN — BBC （@BBC） 2018年11月20日

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