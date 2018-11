英媒齊聚唐寧街 意外捕捉「英國第一貓」可愛鏡頭

2018-11-21 15:18

〔即時新聞/綜合報導〕英國政壇近期情勢緊繃,英國首相梅伊(Theresa May)面臨黨內逼宮、脫歐協議草案恐卡關等危機,許多媒體昨天齊聚英國首相官邸唐寧街10號門外,捕捉到一個新焦點,即是有「英國第一貓」之稱的賴瑞(Larry)。

BBC報導,昨日,正當許多媒體齊聚在唐寧街10號外時,賴瑞剛逛完大街,在陰雨綿綿的天氣下,想要回到室內。鏡頭捕捉到,賴瑞坐在唐寧街10號門前的台階上等著大門打開,眼看大門始終不開,牠轉頭看著站在一旁的員警,幾秒之後,員警似乎理解了牠的需求,上前將門打開,讓牠回到溫暖的室內。

為了解決唐寧街10號的鼠患問題,英國前首相卡麥隆(David Cameron)從動物收容中心領養虎斑貓賴瑞,2011年2月讓賴瑞前往首相官邸「就職」,擔任「內閣辦公室首席捕鼠官」。在卡麥隆離任後,賴瑞仍持續待在首相官邸。

The most British thing you'll see today ???? pic.twitter.com/FLG8bUIJpN