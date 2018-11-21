南韓解散慰安婦基金會 日韓關係雪上加霜

2018-11-21 14:27

〔駐日特派員林翠儀／東京21日報導〕南韓政府21日宣布將解散被視為日韓兩國間最終解決慰安婦問題象徵的「和解與癒合基金會」。日韓在2015年底達成協議，慰安婦問題得到「最終且不可逆的解決」，但南韓政權輪替後政策轉彎，文在寅政權試圖毀約，重擊日韓脆弱的外交關係，日本首相安倍晉三今天得知消息後撂重話表示「若不遵守國際承諾，國與國之間的關係將無法成立，希望南韓作為國際社會的一員負責應對。」

南韓女性家族部長陳善美宣布將解散「和解與癒合基金會」的決定，並啟動基金會的解散程序。由於解散需要在任理事的3分之2以上贊成，但因8名理事有5人已辭職，人數低於定額，該部將徵詢相關人士的意見後決定。預估解散手續需要數個月時間。 陳善美還表示，女性家族部未來仍將繼續推動恢復受害者名譽和尊嚴的政策。

慰安婦問題長年影響日韓關係，安倍為了徹底解決這項歷史陳案，2015年11月透過與時任南韓總統朴槿惠的會談達成早日解決共識，同年12月由兩國當時的外長發表日韓協定，根據協議內容由日本出資10億圓（約合台幣2.7億元）成立基金會，藉此讓慰安婦問題得到「最終且不可逆的解決」。

「和解與癒合基金會」於2016年7月成立，負責用日本提供的資金以現金方式支付給原慰安婦和遺屬。日本經濟新聞報導，協議達成時仍健在的47名原慰安婦中，有36人同意接受每人約1億韓元（約合台幣295萬元）的補助金，實際有34人接受。慰安婦遺屬提出了71份申請，共有58人領到每人平均2千萬韓元的補助金。但因南韓輿論反對日韓協議，基金會在朴槿惠遭彈劾下台後處於停止運轉的狀態。去年5月文在寅政權上台後表明「憑藉共識無法解決慰安婦問題」的立場試圖翻案。

南韓最高法院上月判決日本企業必須賠償戰時韓籍勞工，日本政府以個人索賠權問題透過1965年「日韓請求權協定」已艧解決為由表示強烈反對，並批評南韓片面違反國際協定，暗示將向國際法庭提告，雙方關係降到冰點，安倍日前出席東協（ASEAN）峰會和亞太經合會（APEC）峰會與文在寅4次碰頭，但卻未安排任何一場兩人的雙邊會談。南韓今天宣布解散「和解與癒合基金會」形同推翻協議，讓日韓關係雪上加霜。

對此，安倍今天中午向媒體表示，3年前達成的日韓協議為最終且不可逆的解決，若不遵守國際承諾，國與國之間的關係將無法成立，希望南韓做為國際社會的一員負責應對。」日本外相河野太郎強調無法接受南韓的決定，要求南韓適切履行協議，外務事務次官秋葉剛男也召見南韓駐日大使李洙勲表示抗議。

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