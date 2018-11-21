央視女記者大鬧英國座談會 檢方認定罪證不足不起訴

因罪證不足，英國檢方放棄起訴孔琳琳。（圖片取自推特）

2018-11-21 14:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國央視記者孔琳琳先前在一場於英國舉辦的座談會上失控叫罵，甚至還掌摑一名學生，事後遭控普通襲擊。如今檢方以罪證不足為由，撤銷對孔琳琳的控訴。

根據《衛報》報導，「英格蘭及威爾斯皇家檢察署」（CPS）發言人說明，檢方在檢視現有證據後，認定孔琳琳普通襲擊一案罪證不足，遂決定撤銷控訴。

事件發生在一場於英國伯明罕舉辦的「香港自由、法治、自治受損」座談會，會中孔琳琳情緒失控，大罵在場的香港監察主席羅傑斯（Benedict Rogers）是騙子，意圖分裂中國，還連續打了香港留學生志工兩巴掌，事後遭控告普通襲擊。

此案在當時衍生為外交風波，中國大使館抨擊英國保守黨干涉中國內政，認為該名女記者被剝奪發表意見、觀點的權利，要求活動主辦方道歉。主辦方及羅傑斯駁斥中方說法，指現場80多人親眼看到孔女打人，認為她才應該道歉，中方也應收回聲明。

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