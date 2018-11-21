伊凡卡身陷電郵門？ 川普護女：不像希拉蕊那樣...

美國第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）進入白宮後，仍透過私人電子郵件洽公，被指控違反聯邦記錄法。（法新社）

2018-11-21 14:07

〔即時新聞／綜合報導〕《華盛頓郵報》引述匿名消息人士說法指出，美國第一千金、白宮顧問伊凡卡（Ivanka Trump）進入白宮後，仍透過私人電子郵件洽公，指控伊凡卡違反聯邦記錄法。對此川普力挺女兒，並稱這是假新聞。

華郵引述匿名消息來源報導，指伊凡卡進入白宮後，2017年仍使用與丈夫共享的私人電郵，來處理公務，收件人多半是白宮幕僚、內閣官員，還有伊凡卡的助理，當中少於100封是討論政府政策及公務，情節宛如前年總統大選民主黨候選人希拉蕊（Hillary Clinton）的「電郵門」翻版。

綜合外媒報導，川普20日向白宮記者表示，伊凡卡的電郵不包含機密資訊，強調伊凡卡的情況與希拉蕊非常不同，「她（伊凡卡）並沒有跟希拉蕊一樣，刪除3萬多封郵件，她所寄的電郵也沒有像希拉蕊寄的那麼機密！」，此外川普指出，伊凡卡也沒有跟希拉蕊一樣，在地下室放置電腦主機，痛斥整件事情就是個假新聞。

聯邦紀錄法規定，聯邦官員收發的信函與電郵皆被視為政府檔案而應存留，以備日後國會委員會、史家與媒體查核之需。希拉蕊在擔任國務卿期間，未使用政府提供的電郵帳戶，而是使用私人電郵處理含有「最高機密」的公務，引起爭議。

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