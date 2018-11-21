中共解放軍將領談「武統」威嚇台灣 擔心影響選舉秒刪文

週六就是台灣投票日，中共解放軍又喊武統，威嚇台灣！中共解放軍中將、軍事科學院前副院長何雷最近與參加「兩岸網路新媒體大陸行」活動的記者交流，與台灣媒體大談解放軍過去40多年來的事蹟，並稱有一種遠端火箭炮可以精準打擊台灣，震攝台獨勢力。何雷還說，不希望這一代人等到白頭，還看不見兩岸完成統一。（取自中國台灣網）

2018-11-21 13:28

〔記者鍾麗華／綜合報導〕週六就是台灣投票日，中共解放軍又喊武統，威嚇台灣！中共解放軍中將、軍事科學院前副院長何雷最近與參加「兩岸網路新媒體大陸行」活動的記者交流，在台灣網媒面前，大談解放軍過去40多年來的事蹟，並稱有一種遠端火箭炮可以精準打擊台灣，震攝台獨勢力。何雷還說，不希望這一代人等到白頭，還看不見兩岸完成統一。

根據中國國台辦的「中國台灣網」報導，何雷提到，解放軍武器現代化水準不斷提高，對台灣的軍事行動不再需要動用飛彈。何雷說：「我軍有一種遠端火箭炮，射程幾百公里，這意味著不需動用導彈，僅依靠遠端火箭炮，就能實現精確發射、精確打擊，對台灣島內台獨勢力發揮強力震懾。」

何雷還說，兩岸分離將近70年，他最遺憾的就是等到現在還看不見中國統一台灣：「我記得一位老元帥曾講過，我們等台灣回歸、祖國統一，等到頭髮都白了。如今，老元帥已去世多年，我作為一個後來人，一個入伍50年的老兵，現在也把頭髮等白了，但我不希望你們這代人再把頭髮等白。」

不過，中國憂心此一報導，會對台灣選情造成影響，「中國台灣網」在今天接近中午已撤掉該則報導，網頁雖搜尋得到，但點進去就卻再連回首頁，不過，該則報導已被中國的內容農場轉載，在網路上仍可以看到該則報導。

網友表示，「中國刻意淡化武嚇，結果這豬隊友亂講」；「這位軍人受訪前有獲得中國外交部授權」；「又再幫民進黨催票了」；「催票催起來，用這種方式只會得到反效果」；「誰要跟你統一」；「進化成中將湯一樣統不了啦！」「國台辦的網媒搞砸，有沒有人要負責？」

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