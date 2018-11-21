難翻身！朴槿惠新官司判2年 總刑期33年、出獄恐近百歲

南韓前總統朴槿惠違反選舉法案，今日進行二審宣判，決定維持一審判決，判處有期徒刑2年，目前朴槿惠總計須在獄中待33年。 （圖為之前出庭照，美聯社）

2018-11-21 12:26

〔即時新聞／綜合報導〕韓國首爾高等法院今日進行南韓前總統朴槿惠違反選舉法案的二審宣判，決定維持一審判決，判處朴槿惠2年有期徒刑，目前各項罪名總計刑期33年。

綜合外媒報導，南韓前總統朴槿惠被檢方指控，2016年4月國會選舉前夕，涉嫌參與、組織多達120項非法民意調查，藉此了解誰是「親朴派」人物，以推選這些人參選議員。

報導表示，今年7月，該案進行一審宣判，法庭認定朴槿惠違反選舉法，判處2年刑期，但檢方不滿一審判決提起抗告，建議判處3年有期徒刑。10月時進行二審開庭，今日公布的二審宣判，決定仍維持一審判處2年刑期的判決。

報導提及，現年66歲的朴槿惠，目前分別因「閨蜜干政」案、國家情報院受賄案及違反選舉法案，被判處25年、6年及2年刑期，總計可能須在獄中待33年。若沒有獲得減刑或特赦，待她出獄之日，恐怕已年近百歲。

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