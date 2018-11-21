穆罕默德誕辰日自殺炸彈攻擊 阿富汗官方：至少50人死亡

阿富汗首都喀布爾20日發生恐攻慘劇。（美聯社）

2018-11-21 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗首都喀布爾20日發生恐攻慘劇，自殺炸彈客在一場宗教集會上引爆，少造成50人死亡、75人受傷。

《紐約時報》報導，公共衛生部發言人Wahid Majrooh表示，除了50人死亡，還有至少75人受傷，24人傷勢危急，目前官方仍在確認正確的傷亡數目。阿富汗內政部發言人Najib Danish則說，這是一起自殺攻擊。

報導指出，目擊者稱當時大廳內包括神職人員、宗教學者、信眾共約1000人，他們一同慶祝先知穆罕默德的誕辰，這也是阿富汗的國定假日。阿富汗總統Ashraf Ghani痛批這是對伊斯蘭教和全人類的犯罪，並於週三進行全國哀悼。

報導表示，50歲的受害者Shamsul Dua表示，爆炸發生在集會開始後7到8分鐘，一開始他看到一陣煙霧，接著天花板被震碎，36歲的倖存者Muhammad Hashim則說，爆炸發生時大家正在背誦古蘭經，爆炸引發眾人恐慌逃竄，許多人遭到踐踏。

報導分析，典禮大廳、清真寺與宗教集會場所一直都是伊斯蘭國的攻擊目標，但恐怖組織伊斯蘭國並沒有第一時間聲稱他們籌劃這次的攻擊，極端組織塔利班則否認策畫這次行動，外界推測塔利班在與美國進行初步和平談判，會避免進行自殺攻擊。