挑戰國會180年傳統 美國首位穆斯林女議員要廢這禁令

首位戴伊斯蘭頭巾進入國會的歐瑪，挑戰美國會180年禁令。（路透）

2018-11-21 11:16

〔即時新聞／綜合報導〕為了躲避內戰，而逃往美國的索馬利亞難民歐瑪（Ilhan Omar），在本屆期中選舉為民主黨搶下一席眾議員，成美國國會歷史上首批穆斯林女性議員，而她上任後開始推動，希望廢除已逾180年的國會帽子禁令。

綜合美國媒體報導，自1837年以來，美國國會有所謂的「帽子禁令」（The Ban on Hats on the House Floor），意即禁止在國會議事廳內戴帽子或頭巾，包含猶太小帽、伊斯蘭頭巾等宗教頭飾都在禁令的範圍內，儘管近年來「帽子禁令」並未嚴格執行，國會議員、工作人員以及宗教領袖都可以穿戴宗教頭飾進入美國國會，但隨著首批穆斯林女性議員進入國會，該禁令再次引發關注。

歐瑪當選眾議員後，與民主黨領袖裴洛西（Nancy Pelosi）共同提出一項修正案，要廢除這個存在已逾180年的「帽子禁令」，首位戴伊斯蘭頭巾進入國會的歐瑪在推特上表示：「除了我，沒人會把頭巾戴在我頭上，這是我的選擇─憲法第一修正案保障；此外，這也不是我所會廢除的最後一項禁令。」

本屆期中選舉除了歐瑪外，同時還有巴勒斯坦裔移民特萊布（Rashida Tlaib）挺進國會，她們兩是首批進入美國國會的穆斯林女議員，但後者並未著頭巾。

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