挑戰國會180年傳統 美國首位穆斯林女議員要廢這禁令

首位戴伊斯蘭頭巾進入國會的歐瑪,挑戰美國會180年禁令。(路透)

2018-11-21 11:16

〔即時新聞/綜合報導〕為了躲避內戰,而逃往美國的索馬利亞難民歐瑪(Ilhan Omar),在本屆期中選舉為民主黨搶下一席眾議員,成美國國會歷史上首批穆斯林女性議員,而她上任後開始推動,希望廢除已逾180年的國會帽子禁令。

綜合美國媒體報導,自1837年以來,美國國會有所謂的「帽子禁令」(The Ban on Hats on the House Floor),意即禁止在國會議事廳內戴帽子或頭巾,包含猶太小帽、伊斯蘭頭巾等宗教頭飾都在禁令的範圍內,儘管近年來「帽子禁令」並未嚴格執行,國會議員、工作人員以及宗教領袖都可以穿戴宗教頭飾進入美國國會,但隨著首批穆斯林女性議員進入國會,該禁令再次引發關注。

歐瑪當選眾議員後,與民主黨領袖裴洛西(Nancy Pelosi)共同提出一項修正案,要廢除這個存在已逾180年的「帽子禁令」,首位戴伊斯蘭頭巾進入國會的歐瑪在推特上表示:「除了我,沒人會把頭巾戴在我頭上,這是我的選擇─憲法第一修正案保障;此外,這也不是我所會廢除的最後一項禁令。」

本屆期中選舉除了歐瑪外,同時還有巴勒斯坦裔移民特萊布(Rashida Tlaib)挺進國會,她們兩是首批進入美國國會的穆斯林女議員,但後者並未著頭巾。

