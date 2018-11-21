中國全面監控自媒體 連推特文章都被要求「逐條刪除」

2018-11-21 13:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年持續收緊國民言論空間，不僅在多方面要求、暗示民眾應自我審查，最近更傳出大規模下架「自媒體」帳戶。有外媒指出，日前有在推特等境外平台經營的自媒體被當局盯上，要求逐條刪除推文，引發國際輿論抨擊。

根據《德國之聲》報導，零八憲章首批簽署人，中國網路自由觀察者野渡表示，中國網路訊息相關部門近期大舉出動網路警察，對中外各大平台上的網友言論進行審核，而當局近日向他出示一個表格，詳錄其於推特上撰發的802條「問題推文」。

野渡說，該表格將推文涉及的不法內容分門別類，區分出「鼓吹西方民主」、「涉及六四」、「煽動社會運動」等細項，逐條要求他加以刪除。

野渡直言，在他認識的網友中，過去1個月內就有超過數十名遭當局約談，一一要求刪除「問題推文」，他說，自己對最近一系列清網行動並不感到意外，強調這是中國政府加強對意識形態管控的重點執行方針。

面對當局蠻橫打壓，野渡並未配合刪除推文，他18日再度於推特推文，寫道「風暴確實來了，我被要求刪除共計802條推文」，不少網友見了紛紛擔心他的安危，頻頻推文詢問野渡是否人在中國，不過尚未獲得回應。

风暴确实来了。我被要求删除共计802条推文。 — 野渡 （@ye_du） 2018年11月19日

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