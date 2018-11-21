郭文貴含淚呼籲 台灣應堅定對抗中國「法西斯」政權

郭文貴（左）說，他與曾被譽為川普「國師」的前白宮首席策士班農（右），將會和台灣人民站在一起，盡一切力量抵抗中國共產黨對台灣的威脅。（路透）

2018-11-21 11:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國流亡富商郭文貴於昨日台灣時間晚間11點，在紐約皮埃爾酒店（Pierre Hotel）舉行國際記者會，爆料海航集團內幕、創始人王健之死疑點，引起國際媒體關注。在場有一位提問者詢問中國對台灣的影響程度，郭文貴眼眶含淚激動表示，中國多年來有計劃的對台灣實施滲透計劃，台灣同胞應勇敢對抗，他和前白宮首席策士班農（Steve Bannon）將與台灣人民站在一起。

郭文貴：中國對台灣進行有計畫的滲透

國際記者會上，一位提問者詢問中共政權對台灣的影響程度，郭文貴表示，他本人的成長、文化、宗教信仰，都與台灣有很深的淵源，「台灣是中國人精神領域的喜馬拉雅、諾亞方舟」，倘若沒有台灣，中國會走上「不可挽救的文化災難」，「台灣拯救了我們的文化，是我們華人最好的代表」，郭說，過去在中國的幾十年，他親眼目睹中共「有計劃、有組織的對台灣實施藍金黃（指滲透計劃）」。

郭文貴眼眶含淚激動表示，「今天看看台灣社會，（中國）紅旗飄飄」，他反問國民黨、民進黨，「能讓台灣的旗子飄蕩在中國嗎？你會被抓起來，你會被消失」。

郭文貴對在場國際媒體強調，「台灣是一個獨立運作的政府」，他天天在遊說班農、美國政府官員，就是要打破中國的一中政策魔咒，不讓中共奴役台灣。他說，他不支持台獨，但堅決反對統一，只要中共存在一天，「台灣就絕對不能妥協」，2300萬台灣人民的未來，不能讓流氓、非法政府統治。

郭文貴：台灣選舉背後有中國力量影響

郭文貴表示，不論是國民黨、民進黨，甚至義大利黑手黨，「哪個黨都比共產黨好！」，郭警告，中國如今發生的大規模被消失、被自殺等事件，就是台灣人可能要面對的未來，他要為台灣的司法系統、民主自由「不惜一切代價去努力」。

郭文貴承諾，未來將公布許多中共絕密文件。他透露，絕密文件明確顯示「要把香港50%的企業變成共產黨國有企業，要把台灣所有在中國投資的企業家，建立個人隱私檔案」，此外，文件也顯示中共試圖「讓所有在中國投資的台灣企業（家），回去成為政治選舉人」，他說，這就是為何台灣進行的九合一選舉，「背後的力量紅旗飄飄，都是中國在支持」。

郭文貴：中共絕密文件顯示 要讓台幣消失

郭文貴說，過去幾十年中美關係的較量，美國沒有一次贏過中國，「全輸！」，因為美國相信1972年與中國簽署的上海公報，以及鄧小平的兩國平等、韜光養晦、不稱霸、不擴張等主張，美國曾深信，中國只要經濟穩定發展，人民就能享有民主、自由、法治，台灣也不會被威脅。

但是，美國如今已明白，中國在搞「人民幣擴張」，他手中的絕密文件顯示，中國要把香港變成「人民幣國際化的牆頭堡」、「把台幣消失變成人民幣」，中國現在大肆在世界建立秘密軍事基地，搞綁架、滲透、威脅，如同新疆上百萬同胞被關押一樣，連整個中國都被共產黨給綁架。

郭文貴：台灣人民要堅定對抗中共的威脅

郭文貴警告，中國正在跟世界、台灣發生戰爭，班農每天帶在手邊的書籍「超限戰」，正是中共政權對外鬥爭的哲學。郭文貴說，「你見過台灣媒體有一個敢站出來說真話嗎？有一個嗎？」郭說，今天的國際記者會為什麼台灣媒體不來？因為「不敢來」。

郭文貴指出，中共政權如今對台灣、世界的威脅，如同班農所言，正是「法西斯主義」的表現。郭文貴最後激動向台灣人民喊話：「不要妥協，不要害怕，我們和你們在一起，班農先生也會和我們站在一起」。

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