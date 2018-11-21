莫斯科機場航班起飛撞人 1男子當場死亡

2018-11-21 09:55

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯當地時間20日晚間，一名男子在莫斯科謝列梅捷沃國際機場，被一架正在滑行起飛的飛機撞死。

綜合外媒報導，當晚8時10分左右，這架正準備飛往雅典的波音737-800航班告知調度員，在加速期間疑似撞到跑道上的動物。但因為系統沒有發出損壞信號，所以飛機仍繼續加速起飛。

報導表示，航空保安人員到現場檢查後卻發現人類遺體及其個人用品。據了解，該名死者為25歲的亞美尼亞公民，從西班牙馬德里起飛，在莫斯科轉機準備回國。目前死者身分已被確定，但相關單位仍在調查事故發生的具體原因。