和客戶討論737MAX客機系統會議 波音取消

2018-11-21 02:52

〔中央社〕知情人士透露，波音公司（Boeing Co.）取消原訂今天上午與各航空公司開會，討論上月在印尼失事墜毀的波音737MAX型客機內建系統的計畫。

目前還不清楚前述會議是否會另行擇期舉行。

波音公司透過電子郵件發表聲明指出：「波音一直和客戶合作，且會繼續如此。我們會持續安排會議，分享資訊。」

印尼獅子航空公司（Lion Air）一架波音737MAX型客機10月29日墜毀在爪哇海（Java Sea），機上189人全數罹難。