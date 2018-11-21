熊市來臨！道瓊開盤下殺近600點 分析師看壞2019

美股道瓊指數20日開盤重跌596.39點，分析師認為熊市已然到來。（法新社）

2018-11-21 00:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約股市20日開盤不到1小時，道瓊工業指數即下殺逾400點，截至美東時間上午10點20分（台灣時間20日晚間10點20分），下跌596.39點，今年迄今道瓊工業指數平均跌幅為1.1％，分析師認為熊市已到來。

綜合外媒報導，道瓊指數19日收在25017.44點，20日開盤價下殺到24618.68點，並在50分鐘內持續走低，最低點來到24421.05點，相較於前一交易日收盤價下跌596.39點，盤勢仍在上下震盪，就連那斯達克指數、標普500指數均分別下探，目前跌幅各為1.13％與1.53％。

《CNN》分析，這種情況是由於一系列隱憂引發的，包括聯準會、油價暴跌與美中貿易戰，分析師們預計，由於貿易關稅，政策減稅的影響逐漸減弱，以及聯準會造成的貸款成本上升，2019年美股成長將出現減速。

定制投資集團（Bespoke Investment Group）在寫給客戶中的信中提到，「今天早上投資者紛紛出場」；高盛（Goldman Sachs）首席美國股票策略師大衛．科斯汀（David Kostin）則對客戶說「股市已開始為經濟放緩的風險定價」；摩根士丹利公司（Morgan Stanley）對客戶坦言美股已陷入熊市，「市場大聲看壞的聲浪即將到來」。