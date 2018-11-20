派大星表弟？毒犯脖子比腦袋粗 FB照片留言數破29萬

毒販麥克道爾的照片被警方張貼在臉書上，沒想到網友只注意到他脖子超級粗，外型神似卡通海綿寶寶裡的派大星。（圖擷取自臉書）

2018-11-20 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州埃斯坎比亞縣警長辦公室（Escambia County Sheriff's Office）的臉書專頁14日發布一名毒販的照片，提醒民眾勿以身試法，豈料由於囚犯長相特殊，這照片公布未滿一週，竟突破26萬次分享、近30萬則留言，還有網友留言提問「為什麼要抓『派大星』」？

綜合外媒報導，31歲的毒販麥克道爾（Charles Dion McDowell）因販毒及企圖持毒逃跑遭逮，當時埃斯坎比亞縣警長辦公室在臉書上發布麥克道爾的臉部檔案照片，沒想到卻因為脖子粗大的外型而一炮而紅，許多網友都聯想到卡通海綿寶寶裡的派大星。

貼文發布不到一週，立刻引來大量網友關注，許多人留言調侃他「脖子哥」、「忍不住笑場」、「根本派大星」、「他是不是用脖子藏毒」、「難道是喝太多花生醬」、「他永遠也扣不到第三顆鈕子吧」、「他脖子上的紋身看來得花6000美元（約新台幣18萬元）才夠」。

據了解，由於刑期不長，他在出獄後得知自己成為網紅，曾在日前開一小段直播藉此謝謝大家對他的關注，「我要向所有給我機會的女性大聲尖叫，但我沒辦法感謝所有的人，因為人數實在是太多了！」

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆