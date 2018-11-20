澳媒指控中國積極竊取澳洲智財 中外交部批「子虛烏有」

2018-11-20 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕有澳洲媒體在今天（11月20日）指出，中國的國家安全部門不顧國務院總理李克強在2017年與澳大利亞前總理滕博爾（Malcolm Turnbull）所達成的雙方互不竊取對方商業秘密的協議，仍試圖竊取澳洲的智慧財產，更在今年大幅度的強化網路攻擊行動，「持續且顯着地」竊取智慧財產權。

綜合外媒報導，澳洲的《費爾法克斯媒體公司（Fairfax Media）》和《第9電視台（Channel Nine）》公布這份聯合調查報告前，美國副總統彭斯（Mike Pence）日前才在亞太經濟合作會議（APEC）指控中國大範圍的「竊取智慧財產權」；報導中指控中國國家安全部要為「雲端跳躍行動（Operation Cloud Hopper）」負起責任，而這波網路攻擊已經被「五眼聯盟（Five Eyes）」所洞悉。

一位匿名的澳洲政府高層向《費爾法克斯（Fairfax Media）》透露，這波網攻「持續不斷，很明顯的一直努力想竊取澳洲的智慧財產」；而美國的資安公司「CrowdStrike」副總裁聖托納斯（Mike Sentonas）也表示，「活動主要來自中國，且鎖定各行各業，毫無疑問來勢洶洶。」

目前澳洲政府並未回應，不過中國外交部發言人耿爽對此表示否認，指出「有關報導和指責純屬子虛烏有，憑空捏造，既不專業，也不負責任」，並強調這篇報導「別有用心」，只會渲染緊張對抗，無助於維護網絡空間共同安全。