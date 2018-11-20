就怕他當選！國際刑警組織明選新主席 美參議員很憂心

俄國內政部資深官員普羅科普丘克（左）有望出任國際刑警組織主席。中國籍的前主席孟宏偉（右）則在9月底由法國前往中國後失蹤，中國當局聲稱孟宏偉涉嫌違法，並請辭主席一職。（法新社）

2018-11-20 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國參議員等批評人士近日呼籲國際刑警組織（Interpol），拒絕俄羅斯官員普羅科普丘克（Alexander Prokopchuk）出任新主席。對此，克里姆林宮今天（20日）譴責外界干涉國際刑警組織選舉。

綜合外媒報導，在中國籍的前主席孟宏偉突然辭職後，國際刑警組織週三（21日）將在杜拜開會，選舉新主席。俄國內政部資深官員、國際刑警組織副主席普羅科普丘克有望出任該職位。另一位候選人是南韓前警官、現任國際刑警組織代理主席金鍾陽。

但美國兩大黨多位參議員本週發公開信，呼籲國際刑警組織拒絕讓普羅科普丘克出任新主席，擔憂莫斯科可能濫用職權，來對付俄國政治上的反對人士；他們形容，選擇普羅科普丘克出任新主席，就像是「讓一隻狐狸掌管雞舍」，「俄國經常濫用國際刑警組織以清算舊帳，打壓政治反對派、異議人士和記者」。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則痛批美國參議員此舉嚴重干預國際刑警組織的選舉，「但即便如此，選舉還是會進行，讓我們對結果拭目以待」。

有分析人士指出，主席只是名譽職務，國際刑警組織的秘書長有較大的影響力，目前是德國籍的史托克（Jurgen Stock）擔任此職。

孟宏偉今年9月底由法國前往中國後失蹤，引發國際關注後，中國當局後來才宣布孟宏偉涉嫌違法，目前正接受調查，並通知國際刑警組織孟宏偉請辭主席一職。