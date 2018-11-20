對中國信任度「負16分」 菲律賓民眾抗議習近平到訪

中國國家主席習近平今（20）日到訪菲律賓，民眾上街抗議。（美聯社）

2018-11-20 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平今（20）日到訪菲律賓，不滿中國的菲國民眾在網路上呼籲用小熊維尼以示抗議，有民調機構也選在今日公布信任度調查結果，發現中國是菲人最不信任的國家，信任度負16分。

綜合外媒報導，習近平週二抵達菲國進行國是訪問，據悉是為推進兩國戰略關係。一再向北京示好的菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）則希望能從中國獲得大筆的投資和貸款，但菲國民間，許多民眾對中國聲稱擁有南海大部分主權的中國感到不滿，不少人今日上街抗議。

馬尼拉民調機構「社會氣象站」（Social Weather Stations，SWS）今日公布9月15至23日所進行的民調，1500名受訪者中，有84%受訪者認為菲國政府不應任由中國在南海建造人工島並進行軍事化；有86%受訪者認為，菲國應該加強軍力，尤其是海軍。

在對美國、日本、馬來西亞、以色列和中國的信任度調查中，美國被認為是最值得信賴的國家，整體信任度為「非常好」的59分，中國只獲得「差劣」等級的負16分。SWS在1994年開始進行這項調查，在47次民調中，中國僅9次獲得正面評分，其他都是負分。

在習近平到訪之際，大量網友瘋狂在推特和臉書等社群網站上傳許多諷刺習近平的小熊維尼合成圖。網友加瑞多（Wilfredo Garrido）在臉書上寫著：「小熊維尼因為被用來侮辱習近平而遭中國禁止。讓我們貼出大量小熊維尼畫面來抗議習近平出現吧。」