市民不要！加拿大卡加利放棄角逐2026冬奧 剩2城市角逐

加拿大城市卡加利原本有意申請主辦2026年的冬季奧運，但在民眾反彈下，市政府決定取消申辦。（資料照，美聯社）

2018-11-20 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕主辦國際運動賽事往往所費不貲，容易對當地財政造成負擔，加拿大城市卡加利原本有意申請主辦2026年的冬季奧運，但在民眾反彈下，市政府決定取消申辦。

綜合媒體報導，加國亞伯達省城市卡加利（Calgary）原本計畫申辦2026年冬季奧運會，但由於許多市民反對，卡加利11月13日舉辦了1場無強制力的公投，欲調查民眾申辦公投的意願，最後結果有56.4%的市民反對申辦、43.6%的市民支持申辦。

卡加利市議會今日決議，將遵循民意中止申請申辦冬奧。申辦團隊估計舉辦1場冬奧，需要花費至少51億美元（約新台幣1578億元），其中加拿大聯邦政府、亞伯達省政府、卡加利市政府必須分攤28.75億美元（約新台幣890億元）的開銷，讓不少人認為舉辦這場冬奧的成本過高、效益過低。

加拿大卡加利市決定退出2026冬奧申辦的競爭後，只剩下瑞典斯德哥爾摩、義大利米蘭與科爾蒂納丹佩佐（Cortina d'Ampezzo）兩組城市仍有意角逐申辦資格。

而《BBC》也分析，近年來各大城市申辦夏季、冬季奧運會的意願都明顯降低，是由於舉辦奧運會容易為當地帶來龐大的財政負擔，且近年來的奧運1屆比1屆辦得更加昂貴，2008年北京夏季奧運會花費了約400億美元（約新台幣1.23兆元），2014年俄羅斯索契冬奧更花費510億美元（約新台幣1.58兆元）。

國際奧委會奧運會執行主任杜比（Christophe Dubi）表示，他認為奧委會應該盡力協助主辦國控制成本。曾率美國人反對申辦2024夏季奧運會的登普西（Chris Dempsey）也預言，未來可能會出現沒有城市願意申辦奧運的窘境，最好的方法應是夏季奧運與冬季奧運皆在固定的城市舉行，但究竟該選擇哪個城市，需要謹慎考慮。