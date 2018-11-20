中國拒收洋垃圾年底再增16項 泰國恐成「全球垃圾之國」

中國自今年初拒收洋垃圾以來，各國的塑膠垃圾堆積暴增。（彭博）

2018-11-20 21:32

〔即時新聞／綜合報導〕為擺脫「世界垃圾場」之名，中國自年初起逐步禁止外國垃圾入境，造成多國衝擊，隨著禁令範圍愈來愈大，中國拒收的「洋垃圾」（foreign garbage）將再增列16項，並於12月31日開始實施，未來連泰國、越南及其他東南亞等國，都會成為這些外國資源回收物的「接收大戶」。

綜合中媒報導，中國海關與世界海關組織（WCO）在20日舉辦「大地女神」第4期國際聯合行動總結會，會中WCO亞太情報中心負責人表示，目前「洋垃圾」仍多是從歐洲運往亞洲，其中泰國、越南等國將成為「洋垃圾」的新興目的地。

報導指出，這項禁令讓美國及澳洲等資源回收物輸出國不得不採取其他措施，包括尋找替代中國接收的國家，而先前曾有報導稱，泰國往後恐將成為「全球垃圾之國」。

「綠色和平」（Greenpeace）組織根據美國普查機構的數據統計發現，在今年上半年，美國有高達一半的塑料垃圾出口到泰國，總量超過9.15萬噸，是2017年的20倍。

據了解，中國在今年底增加的16項拒收洋垃圾，包括廢五金、廢船、廢汽車壓件、冶煉渣、工業來源廢塑膠等，不過到了2019年年底，又會增列另外16項至禁止清單，包括不銹鋼廢碎料、鈦廢碎料、木廢碎料等。