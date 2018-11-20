聯合國認為日本對慰安婦賠償不充分 日方提出抗議

聯合國「強迫失蹤問題委員會」在11月19日時，針對日本在第2次世界大戰期間日軍的慰安婦問題，發布對日審查的最終見解；委員會認為日本當局在戰後對慰安婦的補償方案並不充分。圖為美國舊金山慰安婦雕像。（法新社）

2018-11-20 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國「強迫失蹤問題委員會」在11月19日時，針對日本在第2次世界大戰期間日軍的慰安婦問題，發布對日審查的最終見解；委員會認為日本當局在戰後對慰安婦的補償方案並不充分，並對日本政府「慰安婦問題已經得到最終且不可逆的解決」的立場表達遺憾。

綜合外媒報導，針對委員會的最終見解，日本駐日內瓦國際組織代表團的負責人表示，最終見解是基於誤解和偏見的單方面意見，日方感到非常遺憾；並指出，日方已經向聯合國人權事務高級專員辦事處提出抗議，強調該報告「沒有法律約束力」。

聯合國「強迫失蹤問題委員會」是《保護所有人免遭強迫失蹤國際公約》在2006年12月20日於聯合國大會通過後並於2010年生效，同時設立的監督機構；該委員會在11月初開始針對「慰安婦問題」進行調查，當時日方就以「慰安婦問題在公約生效前就發生」為由，認為委員會對此調查並不適當。

不過日前南韓的文在寅政府預計在本週宣布，將關閉由日本政府出資、為解決慰安婦問題而成立的「和解與治癒基金會」；這個基金會是朴槿惠政府於2015年12月與日本政府簽署的「韓日慰安婦問題協議」的一部分，由日方出資10億日圓（約新台幣3億2000萬元）設立，雙方視此協議為「針對慰安婦問題最終、不可逆轉的一致」的解決方案；不過當時南韓的慰安婦受害人認為此協議是南韓政府的妥協，普遍反對該協議的簽訂，認為日本政府應正式道歉並補償。