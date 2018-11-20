女性墮落使中國墮落！ 中國補教天王失言挨轟連夜道歉

在中國有「補教天王」之稱的俞敏洪日前演講稱「中國女性的墮落導致整個國家的墮落」；結果因歧視女性引來撻伐。（路透）

2018-11-20 21:46

〔即時新聞／綜合報導〕在中國有「補教天王」之稱的新東方教育科技集團總裁俞敏洪日前在上海公開場合演講，竟稱「中國女性的墮落導致整個國家的墮落」；這番言論涉嫌歧視女性，不只在網路上罵聲不斷，連中共黨媒也撰文抨擊，逼得他連夜在社群平台發文道歉，並解釋是網友誤會他的意思，又遭批評道歉沒誠意。

綜合外媒報導，俞敏洪在網路上也是意見領袖，常常針對教育等議題發表獨到見解；不過他11月18日在上海出席「學習力大會」演說，指稱「衡量和評價的方向決定了教育的方向，就像女生挑選男生的標準決定了這個國家男人的方向，中國男人就是要他賺錢至於說他良心好不好我不管，那所有的中國男人都會變成良心不好但是賺錢很多的男人，這正是現代中國女生的挑選男人的標準。」

而俞敏洪還做結論，「所以實際上一個國家到底好不好，常常說在女性」，就是這個原因，「現在中國是因為女性的墮落導致整個國家的墮落」。

此語一出立刻引來輿論譁然，大批中國網友批評他歧視女性，而中國女星張雨綺也在微博發文炮轟「北大的教育和新東方的成功，都沒能幫你理解女性的價值、沒讓你能理解什麼是平等的兩性關係，甚至沒幫你搞明白什麼是平等」。

中共黨媒《光明日報》也撰文抨擊，批評俞敏洪的「女性墮落」論，根本與「紅顏禍水」無異；最後瞬間引爆輿論的俞敏洪，只能灰頭土臉的在11月18日晚間致歉，並辯稱是他沒講清楚，他想表達的是「女性強則男人強，則國家強」。