希拉蕊「電郵門」翻版？ 伊凡卡爆出用私人電郵辦公

美國第一千金、白宮顧問伊凡卡被爆出進入白宮後，仍以私人電子郵件信箱處理公務。（法新社）

2018-11-20 19:06

〔即時新聞／綜合報導〕希拉蕊（Hillary Clinton）「電郵門」翻版？美國第一千金、白宮顧問伊凡卡（Ivanka Trump）被爆出進入白宮後，仍以私人電子郵件信箱處理公務，違反聯邦政府規定。

《華盛頓郵報》報導，不具名消息人士透露，白宮官員在檢視回應公共檔案訴訟的電子郵件時，發現伊凡卡違規行為，2017年仍用與丈夫庫希納（Jared Kushner）共享的私人電郵信箱處理公務，收件人多半是白宮幕僚、內閣官員，還有伊凡卡的助理，當中少於100封是討論政府政策及公務。

伊凡卡發出的私人電郵數量，以及她被問到此事時的反應，則讓部分幕僚感到驚訝。知情人士透露，伊凡卡當時的回應是，她不熟悉相關規定的具體細節。

這一發現引起總統川普（Donald Trump）一些顧問的警覺，因為這與2016年總統大選因「電郵門」引發爭議的希拉蕊十分相似。白宮已要求伊凡卡的律師、道德顧問羅艾爾（Abbe Lowell）給出回應。

羅艾爾的發言人米利傑尼恩（Peter Mirijanian）表示，伊凡卡在獲悉相關規定前，偶爾會使用私人電郵帳戶，但她發送的郵件「幾乎全部」都是用來處理家庭事務，不涉及任何機密信息，與希拉蕊不同；伊凡卡幾個月前也已交出所有與政府相關的電郵，以便與其他白宮檔案永久儲存。

希拉蕊在擔任國務卿期間，未使用政府提供的電郵帳戶，而是使用私人電郵處理含有「最高機密」的公務；和伊凡卡一樣，希拉蕊當時也聲稱沒有意識到、誤解相關規定。