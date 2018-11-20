川普上週五宣布禁止移民申請庇護 聯邦法院急喊卡

美國總統川普11月9日宣布禁止非法入境的移民尋求庇護，但美國聯邦法院卻在昨（19）日，頒布臨時限制令，暫緩川普簽署的公告。圖為美墨邊界。（法新社）

2018-11-20 20:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普11月9日簽署總統公告，禁止非法入境的移民尋求庇護。美國聯邦法院卻在昨（19）日，頒布臨時限制令，暫緩川普簽署的公告。

綜合外電報導，美國聯邦法官泰格（Jon S. Tigar）在收到美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union）與美國憲法權利中心（Center for Constitutional Rights）的起訴之後，對川普9日簽署的總統公告頒布臨時限制令，美國聯邦政府必須暫緩執行此公告。

川普9日簽署總統公告，禁止非法入境的移民向美國申請庇護，這項未經過聯邦法院允許的公告，原本預計維持90日。

美國聯邦政府官員表示，他們發現大多數的庇護申請原因，經過查核後都是「沒有根據」的，並不一定是受到暴力與貧困所迫，不少移民只是希望獲得居留權，因此總統川普才會簽下這項公告。

但聯邦法官泰格相當懷疑聯邦政府的說法，且美國聯邦法律保障任何進到美國國土的人，都有申請庇護的權利。