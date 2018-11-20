終身監控！ 北京常住人口將有「個人誠信分」

2018-11-20 18:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府持續加強全面監控，首都北京市將在2020年底前完成「個人誠信分」制度，除了獎勵守信者，也讓失信者「一處失信、處處難行」，且誠信分將關係終身。

《新華社》報導，北京市19日發布《進一步優化營商環境行動計劃（2018年-2020年）》，以改善北京的營商環境。其中內容提到，當局將在「2020年底前完成北京市社會信用條例立法工作，並建成覆蓋全部常住人口的北京『個人誠信分』工程」。

相關負責人表示，「這是北京一個重要的創新做法，將對個人的信用進行評價，關係終身」。報導稱，這項制度是為引導企業和個人以誠信立身興業，並在全國範圍起引領示範作用。

該制度將應用在「市場準入、公共服務、旅遊出行、創業求職等領域」，除為「守信者」提供「綠色通道」等獎勵，也將建立「信用黑名單制度」，定期公示企業和個人失信記錄，讓其「一處失信、處處受限、寸步難行」，讓違法違規失信者付出沉重代價。

《路透》指出，中國政府在2014年首度提出「社會信用體系」，計畫在2021年前建立制度，透過大數據資料庫對公民和企業的一舉移動進行全面監控並打分數。

這項極具爭議的政策推出後，成為國際媒體關注焦點，並被拿來與喬治·歐威爾（George Orwell）的小說《一九八四》相比。評論家認為，此舉可能會大大提高中共對中國社會的嚴格控制。