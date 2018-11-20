積欠APEC執勤津貼? 巴紐軍警砸國會抗議

APEC領袖峰會在巴紐落幕，卻傳出至今仍積欠當地軍警的執勤加給。（路透）

2018-11-20 16:59

〔即時新聞／綜合報導〕APEC領袖峰會剛在巴布亞紐幾內亞首都莫士比港落幕，今天卻傳出巴紐軍警闖進國會砸爛窗戶和傢俱的事件。巴紐軍警會這麼做，竟是因為他們聲稱到現在都還沒拿到在APEC執勤的3200元台幣津貼。

法新社報導，巴布亞紐幾內亞上週舉辦為期2天的APEC領袖峰會，這個貧窮的太平洋島國為了迎接來訪的各國領袖，添購了40輛瑪莎拉蒂（Maserati）跑車，來接送出席峰會的貴賓。

峰會結束後，今天卻有巴紐軍警闖進國會抗議，他們砸窗戶、盆栽、傢俱，大肆破壞國會公物洩憤。在國會外的目擊者表示，「數以百計警察和部隊」站在國會前門台階抗議，聲稱他們沒拿到在APEC峰會期間執勤所應得的350基那（約新台幣3200元）特別津貼。

巴紐警方發言人卡卡斯（Dominic Kakas）說，這些軍警要求發放他們的APEC津貼，其他警察正在「處理此事」。

APEC協調局首席執行官霍金斯（Chris Hawkins）表示，在重大會議結束後，付款通常需要1週的時間，「個人津貼的支付已經開始」，要軍警們在到帳後向銀行查詢。