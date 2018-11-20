真牛肉還是畫大餅？菲捨南海爭中資 卻僅少數承諾兌現

中國曾承諾馬尼拉的投資一直未到位，讓菲律賓人擔心總統杜特蒂根本「被騙了」。（美聯社）

2018-11-20 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國與菲律賓曾因南海爭議關係緊張，但隨著北京承諾提供馬尼拉240億美元（新台幣約7500億元）的貸款和投資，菲律賓總統杜特蒂的態度就有所軟化。然而，這些承諾目前卻僅兌現一小部分，令菲國批評聲浪指稱杜特蒂根本「被騙了」！

綜合媒體報導，中國國家主席習近平週二（19日）抵達菲律賓，進行正式國事訪問。馬尼拉方面表示，習近平訪菲後，將簽署2年前杜特蒂訪京時承諾的重大基礎設施項目投資協議，然而這些承諾卻不被看好。

報導引述，菲律賓分析師希蓋里安（Richard Heydarian）表示，如果杜特蒂一直給中國任何他們想要的東西，未來結果將難以想像。因此若是因中國的承諾而低調處理南海爭議，杜特帝的算盤可就打錯了。

報導表示，菲律賓預算部長迪奧諾（Benjamin Diokno）上週辯駁，投資延誤是因為中國不熟悉菲律賓的招標程序。菲律賓諮詢公司PSA商業情報總監懷亞特 （Gregory Wyatt）則表示，大型投資項目在菲律賓面臨諸多障礙，又指出，中國投資者將資金投入房地產、服務提供商或現有菲律賓公司的股份中，而非大規模的基礎設施或製造業。