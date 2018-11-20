中國封殺維尼熊 電玩「王國之心III」憂受波及自動馬賽克

中國電玩網站介紹電玩新作「王國之心III」，自動將圖片中的小熊維尼打碼賽克。（取自網路）

2018-11-20 14:48

〔駐日特派員林翠儀／東京20日報導〕中國封殺「小熊維尼」以維護國家主席習近平的形象，已製造了多條「冤魂」，繼迪士尼電影「摯友維尼」遭到中國禁演之後，預定明年1月下旬上市的電玩大作「王國之心III」，也因遊戲角色中包含了小熊維尼可能受到波及，中國電玩網站為避免遭到屏蔽，自動在介紹該遊戲的圖文上幫維尼打馬賽克。

電影「摯友維尼」改編自英國兒童小說「小熊維尼」和迪士尼同名系列動畫。今年8月上演，卻沒在中國院線上映，遭到封殺理由疑與去年網路上瘋傳的「習維尼」與「小熊維尼」對比圖有關。

中國屏蔽網路上所有能聯想到習近平有關的小熊維尼文字、圖案，沒想到連普遍級的溫馨家庭電影也受連累，中國電玩網站可能是預期將遭到同樣的命運，在介紹新電玩「王國之心III」竟然先「自宮」，把遊戲內有小熊維尼出現的圖片打上碼賽克。

「王國之心」系列電玩是日本電玩大廠史克威爾艾尼克斯（Square Enix）與迪士尼跨界合作的動作角色扮演遊戲，由參與電玩神作「Final Fantasy」的角色設計師野村哲也擔任製作監督，遊戲中除有大量的迪士尼角色，Final Fantasy的角色也同時登場，受到Final Fantasy迷和迪士尼迷的好評。

預定明年1月25日於日本上市的新作「王國之心III」，以PS4及Xbox One為平台，新作將有「大英雄天團」及「玩具總動員」場景。由於小熊維尼也在新作中登場，中國電玩迷擔心受到波及無法在中國登場。