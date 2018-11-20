氣炸！包皮割一半價格漲近30倍 醫：立刻繳清才繼續手術

2018-11-20 15:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名住在雲南的姚姓男子，上月到甘肅旅遊時，偶然看見蘭州現代男科醫院的廣告，前往諮詢後做了割包皮手術，原本談好價錢，並在術前繳交了538元人民幣（約2400元新台幣），沒想到手術做到一半，突然漲價，醫生要求他立刻再支付15300元人民幣（約68160元新台幣）以繼續手術，姚男不得已只好就範，事後他氣炸了，沒有回家，待在蘭州持續討公道。

據《每日甘肅網》報導，姚男說，手術到一半，醫生突然向他說，手術的位置有發現淋巴管炎，且還有神經暴露在外，需要立刻進行清理、修復，否則會有很多後遺症，隨後醫生就停止手術，當場要求姚男再繳交15300元人民幣，付款完成手術才會繼續，姚男逼不得已，只好在簡單包紮後，連局部麻醉都還沒退，就走下樓繳了12000元人民幣，其餘的3300元人民幣手術後再借錢繳交，整個過程讓姚男超傻眼。

事後姚男覺得這種方式很不正常，他專程跑了好幾間醫院掛號詢問，得知這種常見的割包皮手術，一般價格大概在1000至2000元人民幣之間，姚男認為自己被詐欺氣炸了，向蘭州市城關區衛計局醫政科投訴數次但都沒得到回應，索性待在蘭州，積極尋求方法討回公道。

蘭州市城關區衛計局醫政科透露，已照規定，調解醫患雙方，但仍雙方仍沒有共識；蘭州市城關區衛計局綜合監督執法所表示，此前沒有接獲姚男的投訴，他們會主動聯絡姚男、調查此事。