北漂青年？南韓學生搶唸「北韓系」 就業報國熱潮夯

隨著南北韓局勢趨緩，在今年南韓的大學入學考試中，學生們對於於「北韓系」的興趣大增。（美聯社資料圖）

2018-11-20 15:48

〔即時新聞／綜合報導〕隨著南北韓局勢趨緩，在今年南韓的大學入學考試中，學生們對於「北韓系」的興趣大增，位於首爾、設有北韓學系的東國大學指出，今年申請入學的考生近乎翻倍，而學生的申請理由竟是：「尋找實現和平與統一的實計方法，為了建構韓國的未來，才選擇北韓學系。」

據《日本電視台》報導，北韓學系除了教導北韓的政治與社會的相關專業知識，甚至會帶學生實際前往非軍事區板門店「校外教學」，目標將學生培育成北韓專家。過去由於北韓多次進行核武與洲際彈道飛彈實驗，讓北韓學系乏人問津，但自今年開始隨著南北韓關係戲劇化改善，北韓學系人氣也跟著水漲船高。

今年的考生李智睿表示：「為尋找實現和平與統一的實計方法，建構韓國的未來，才會選擇北韓學系」；而北韓學系的教授金榕炫則表示，學生選擇北韓學系，有一個原因就是認為對未來就職有所幫助。

報導指出，今年9月三星電子實質領導人李在鎔與南韓總統文在寅共同參加文金會，造訪北韓領導人金正恩，討論南北韓「未來的投資方案」，或許北韓學系的學生未來於北韓工作，促進兩韓交流的機會指日可待。