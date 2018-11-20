他獵得罕見「雙頭鹿」 其中一顆頭竟已腐爛發黑...

罕見「雙頭鹿」現身，其中一顆頭已腐爛發黑。（擷取自肯塔基州漁業及野生資源部臉書）

2018-11-20 14:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國肯塔基州一名獵人近日獵得一頭成年公鹿，罕見的是，這頭公鹿竟擁有兩顆腦袋，其中一顆早已腐爛發黑，且沒了身體，推測腐爛鹿頭的主人曾與這次遭獵殺的公鹿打鬥，戰敗後因雙方鹿角交纏，慘遭拖行至齊頸斷裂，才會出現如此詭異一幕。

美國肯塔基州漁業及野生資源部（Kentucky state Department of Fish and Wildlife Resources ）上週在臉書分享照片，指該州獵人隆恩（Bob Long）日前在獵鹿時遇上此罕見狀況。文章指出，當天隆恩靜伏林間，成功獵殺一頭公鹿，當他上前檢視戰利品時，才發現這頭公鹿的頭顱與另一頭死鹿的腦袋緊緊相挨，其中死鹿五官緊閉，鹿角與對方牢牢交纏，頸部以下則消失無蹤，頭顱組織早已開始腐爛呈現深黑色。

專家表示，每當交配季節到來，當地雄鹿常透過鹿角打鬥，以競逐與母鹿的交配機會，推測這兩頭鹿在打鬥時鹿角牢牢卡住，其中一鹿因故死亡後又被生者拖行至頸部組織斷裂，僅剩下頭顱與生前的敵手耳鬢廝磨，直到這次才藉獵人之手報得大仇。