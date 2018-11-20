這裡也要蓋水景摩天輪...民眾痛批：完全愚蠢的想法！

加拿大公司「動態吸引」欲在夏威夷蓋摩天輪。圖為該公司在西雅圖蓋的摩天輪。（圖截自seattlegreatwheel官網）

2018-11-20 13:50

〔即時新聞／綜合報導〕根據美媒報導，美國夏威夷也傳出要蓋摩天輪，但遭到民眾抵制，當地民眾聽到此消息直呼「震驚」，認為這是一個完全愚蠢的想法。

夏威夷當地媒體《夏威夷即時新聞》（Hawaii News Now）報導，一家名為「動態吸引」（Dynamic Attractions）的加拿大公司，最近打算在威基基海灘的阿拉威（Ala Wai）港邊蓋起水景摩天輪和行動劇場，此計畫受到當地居民強烈抵制，他們擔心這會增加交通擁堵，並阻擋海洋景觀。

當地居民葛魯奈華德（Antje Gruenewald）表示，「當我剛聽到摩天輪想法時，我確實很震驚，因為這是一個完全愚蠢的想法！」另一名居民席爾瓦（Lyn Silva）也批評，「這將會讓人們到處亂停車，這很愚蠢。」

報導指出，這項建設計畫已規劃20年，過去州政府認為風險很大，因此拒絕此想法。不過，「動態吸引」最近向夏威夷州參議員森脇夏倫（Sharon Moriwaki）遊說，強調會透過計畫減少交通問題，並在晚上10點以後熄燈。森脇則表示，大多數民眾都向她反映，希望不要設立摩天輪。