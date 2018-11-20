港媒首曝光 郭文貴在香港340億資產遭凍結

港媒今日曝光郭文貴在香港的87億港元凍結資產。（擷自郭媒體網站）

2018-11-20 15:02

〔即時新聞／綜合報導〕今年10月，香港高等法院批准律政司引用「有組織及嚴重罪行條例」，凍結持有香港身份證和特區護照的中國流亡富商郭文貴在香港的87億港元（約台幣343億元）資產。港媒今日獨家披露相關法律文件，並曝光郭文貴控制的公司和人頭帳戶。

網媒「香港01」報導，郭文貴的香港身份證和香港特區護照皆以「KWOK Ho Wan」（郭浩雲）為名。10月23日，香港高等法院批准律政司引用相關法令，凍結郭文貴及其控制公司、人頭帳戶總計87億港元的資產，答辯方共27人或公司，包含郭文貴與其兒子郭強等人。遭凍結資產中，物業資產達22.2億港元，現金及存款18.9億港元，股票則佔46億港元。

報導指出，根據法庭文件，郭文貴透過離岸公司，控制14.98%的海通證券H股股份、0.35%的方正證券A股股份。另外，此次郭文貴遭凍結的香港資產包含市值22億港元的南灣大宅，「香港01」的記者到大宅及部分關聯公司向現場人員詢問，皆拒絕回應。

報導稱，香港高等法院凍結郭文貴控制資產的限制暫定到2019年4月30日。根據限制令，這些資產都不能買賣，郭文貴及其相關答辯方若違反凍結資產的限制令，將違反相關條例，最高罰款50萬港元和入獄5年。

紐約時間11月20日早上（約台灣時間今晚11點多），郭文貴將與前白宮首席策士班農（Steve Bannon）聯合舉行「王健之死與海航集團背後真相」國際記者會。郭文貴曾聲稱，中國共產黨政權會盡一切力量阻止他召開該場記者會。