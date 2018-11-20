世界人才報告出爐！台灣全球第27、亞洲第4

瑞士洛桑管理學院（IMD）19日公布「2018年世界人才報告」，台灣全球排名第27、亞洲排名第4。（資料照）

2018-11-20 11:31

〔即時新聞／綜合報導〕瑞士洛桑管理學院（IMD）19日公布「2018年世界人才報告」，排名第一的是瑞士，這也是瑞士連續五屆居於領先位置，前10名除了加拿大，其他都是歐洲國家。台灣則全球排名第27、亞洲排名第4。

IMD報告顯示，排名從高到低為瑞士、丹麥、挪威、奧地利、荷蘭，挪威較去年上升4名，原因在於公共教育支出、人才儲備上的提升，第6名開始分別為加拿大、芬蘭、瑞典、盧森堡、德國。

後段班則為斯洛伐克、哥倫比亞、墨西哥、蒙古和最後一名的委內瑞拉。IMD表示，這個時代，人工智慧、機器人技術不斷重新定義著未來，培養出技能熟練、受過良好教育的勞動力對於經濟成長來說相當重要。這次的排名以歐洲占優，原因在於這些國家在教育與生活品質上的投入很高。

亞洲部分，領先的是第13名的新加坡、18名的香港以及22名的馬來西亞，而台灣則排名第27、亞洲排名第4，較去年落後4個名次，報告分析，台灣分別在「投資與發展人才」為全球第25、「吸引與留住人才」第32、「人才準備度」第27。中國則為第39，落後原因為公共教育支出低於已發展經濟體的平均值。