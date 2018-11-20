人權組織呼籲 國際刑警組織應就孟宏偉案對中國施壓

人權觀察組織呼籲，國際刑警組織應向中國政府施壓，查明孟宏偉下落。（路透資料照）

2018-11-20 10:44

〔即時新聞／綜合報導〕國際刑警組織前主席孟宏偉日前返回中國後「被失蹤」，中國當局聲稱其涉嫌違法收受賄賂，正接受國家調查，然而，至今孟宏偉的情況，外界仍一無所知。總部設在美國紐約的非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）昨日呼籲，國際刑警組織應對中國政府施壓，以查明孟宏偉的下落。

國際刑警組織秘書長史托克（Juergen Stock）8日曾表示，他沒有原因認為孟宏偉「被強迫或發生了什麼不好的事情」，還聲稱國際刑警組織「必須」接受孟宏偉的辭職，組織內部也禁止調查孟宏偉下落。

《美國之音》報導，人權觀察組織的中國部主任索菲・理查森（Sophie Richardson）昨日發表文章，稱對史托克的態度感到訝異。理查森批評，史托克的反應，給國際刑警組織的形象蒙上陰影。

對於史托克說組織內部不允許調查孟鴻偉的下落，理查森認為，國際刑警組織應當能夠對一位同事在不明原因下失蹤表達關切，「這至少不違反任何規定」，他呼籲國際刑警組織應該對中國政府施壓，以了解該組織前主席孟宏偉的情況。