全球空汙縮短人類壽命 新研究：每人少活近2年

每年秋冬，中國北方城市便進入嚴重霧霾空汙高峰期，人民健康嚴重受損。（路透）

2018-11-20 11:30

〔即時新聞／綜合報導〕時序漸入冬，嚴重空氣汙染議題又將浮上檯面，國外一份最新研究發現，空汙問題影響層面之廣，導致全球每人預期壽命平均縮短1.8年，已惡化至全人類不得不正視的程度。

綜合外媒報導，這份報告量化了長期暴露於微粒空汙與預期壽命間的因果關係，採用「空氣品質壽命指數」（ Air Quality Life Index，AQLI）的定義，精準描述髒空氣中微粒排放量與吸入量對人體造成的損害，並將結果以「平均預期壽命」數據呈現。

報告指出，空氣污染早已擠下上世紀末被視為「世紀黑死病」的愛滋病，成為對人類健康造成最大危害的的全球威脅。研究人員表示，空汙使平均預期壽命縮短1.8年，與其相比，吸食1手菸導致平均預期壽命縮短1.6年，濫用酒精及藥物則縮短11個月，不安全的水資源及衛生設施降低7個月，就連愛滋病現在也僅縮短4個月的預期壽命。

報告稱，懸浮微粒的空氣汙染危害程度在部分國家或地區相當嚴重，如印度、中國及印尼等國家，民眾可能因為空汙問題少活數年至十幾年。研究人員直言，面對前述威脅，人們可以透過戒菸、避免進行易罹患疾病的高危險行為等措施保護自己免受威脅侵害，但人們至今仍無法有效避免空氣汙染造成的嚴重傷害。