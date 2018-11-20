遞五星旗害選手痛失冠軍 外媒分析其中古怪

馬拉松賽事終點前有民眾闖入跑道，硬將國旗塞給中國選手，中國選手因遭受干擾而失冠。（圖擷自YouTube）

2018-11-20 08:32

〔即時新聞／綜合報導〕日前（18日）中國蘇州馬拉松出現一起怪事，中國選手何引麗在終點前與衣索比亞選手激烈競爭，卻有2名民眾闖入跑道塞五星旗給中國選手，害何引麗最後落敗。對此外媒指出，主辦單位稱這是民眾個人行為，但一般馬拉松賽道都是全程封閉，不太可能讓人在終點前遞國旗。

《BBC中文網》分析，近年來馬拉松賽事在中國大幅成長，卻也成了國家意識形態的助力，像是這是蘇州馬拉松全名為「奔跑中國蘇州（太湖）國際馬拉松賽」，2018年奔跑中國賽事共30場，主題分別為「一帶一路」、「美麗中國」、「將改革進行到底」，主辦方則是中國中央電視台、中國田徑協會，並由智美體育集團獨家運營。

報導指出，網路上流傳一張奔跑中國賽事終點儀式流程圖，在衝刺前約200公尺，將由專人等候中國籍選手，並將國旗遞給該選手，讓選手身披國旗或高舉國旗衝過終點。對此主辦方稱是民眾個人行為，承辦方蘇州市高新區體育局體育處的回應則較曖昧，稱是個人行為，原則上不能進賽道，但也不能追究某個人的責任。

報導引述馬拉松愛好者的說法，一般馬拉松賽道都是封閉的，不可能在離終點200公尺處出現民眾遞國旗，主辦方或許沒有要求民眾做這件事，但他們不會不知道這是營運方的要求，因此會選擇把責任丟給遞旗民眾。