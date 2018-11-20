槓不完？ 白宮發文：將再撤銷CNN記者採訪證！

CNN記者阿科斯達（見圖）。（法新社）

2018-11-20 06:54

〔即時新聞／綜合報導〕在白宮記者會上與美國總統川普口角後，遭取消在白宮採訪資格的美國有線電視新聞網（CNN）記者阿科斯達（Jim Acosta），16日經法院裁定，重新取得在白宮採訪的資格。不過，白宮當地時間週一通知阿科斯達，在法院臨時令到期後，將再次取消他的白宮採訪證。

阿科斯達16日經法院裁定，重新取得在白宮採訪資格，當時曾說若阿科斯達再次「舉止失禮」，「我們會把他趕出去」，強調「我們都想要完整的新聞自由」，但記者在白宮採訪時「必須有禮貌」。

綜合外媒報導，阿科斯塔週一收到白宮通知，在法院14天期限的臨時命令到期後，將再次取消他的白宮採訪證。對此《CNN》已向法院申請緊急聆訊，並發聲明指白宮違憲，威脅所有記者與新聞機構，要求聯邦法庭召開緊急聽證會。

報導指出，根據聯邦法官凱利（Timothy Kelly）上週發出的臨時禁止令，要求白宮暫時恢復阿科斯達的採訪證，效期為14天。因此阿科斯塔11月底，會再次被取消他的採訪證。

法官凱利在裁決書中援引第5修正案指出，政府的決策應經由一定的法律正當程序。川普在這項臨時禁止令判決出爐後指出，要制定適當程序與採訪規則，並強調，如有必要，會繼續走法律訴訟程序。