川普勘災加州野火 「奇耙說」掀芬蘭掃林熱潮

〔編譯劉宜庭/綜合報導〕美國總統川普17日前往加州,勘查美國史上死傷最慘重的「坎普野火」災情。他在勘災時,將大火歸咎於森林管理不佳,「你看看其他國家的作法,完全不同。…我和芬蘭總統會面時,他說芬蘭人花很多時間耙梳(掃落葉)及清理森林,所以一點問題都沒有」。不過,芬蘭總統隨即否認相關說法,民眾則上傳各式「耙梳讓美國再次偉大」(#RakeAmericaGreatAgain)的照片和影片,嘲諷川普的「奇耙說」言論。

芬蘭總統尼尼斯托18日向芬蘭媒體伊爾塔郵訊(Ilta-Sanomat)表示:「我向他(川普)提到,芬蘭廣大土地被森林覆蓋,我們還有良好的監測系統和網路。」同時,尼尼斯托否認曾告訴川普「芬蘭民眾花很多時間清理森林」和「掃落葉能預防森林大火。「推特」上則有許多民眾推文奚落川普,聲稱「唯有耙地能防止森林大火」,「星期天早上起床耙梳森林,以免加州大火蔓延到芬蘭」。

還有許多網友惡搞各種圖片,在尼尼斯托會晤川普的照片上,後製一支耙子並配上「我們提供援助」的字樣;在消防員撲滅野火的畫面後製耙子,凸顯耙子的妙用。有民眾分享各種清掃森林的影音,拿著耙子、吸塵器、掃地機器人清掃落葉;還有民眾上傳使用耙子烤香腸的照片,藉機大肆諷刺川普。

加州北部本月初爆發森林大火,至今已造成77人喪生、近1000人失蹤,1萬623間民宅與其他3410棟建築物被燒毀。野火延燒面積當前已達逾15萬英畝(約6萬700公頃),相當於芝加哥的總面積;加州當局已出動超過5000名消防員、28架直升機投入滅火,控制住65%火勢,預估下個月才有可能撲滅所有火勢。

”Human! I’ve had it with the raking! Put the rake down now... put it down... NOW!!!” #raking #RakeAmericaGreatAgain #rakefinlandgreatagain #RakeTheForest #haravointi #forestry #forestfires #rakenews pic.twitter.com/pAZXzVeRjK

The national Disgrace said something stupid... And then someone created the weekend’s brilliant hashtag:#RakeAmericaGreatAgain ????????



Now go do that voodoo that you do so well. pic.twitter.com/54hwUd6dtf