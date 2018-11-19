川普勘災加州野火 「奇耙說」掀芬蘭掃林熱潮

美國史上死傷最慘重的加州「坎普野火」已造成77人喪生、近1000人失蹤。（美聯社檔案照）

2018-11-19 23:05

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國總統川普17日前往加州，勘查美國史上死傷最慘重的「坎普野火」災情。他在勘災時，將大火歸咎於森林管理不佳，「你看看其他國家的作法，完全不同。…我和芬蘭總統會面時，他說芬蘭人花很多時間耙梳（掃落葉）及清理森林，所以一點問題都沒有」。不過，芬蘭總統隨即否認相關說法，民眾則上傳各式「耙梳讓美國再次偉大」（#RakeAmericaGreatAgain）的照片和影片，嘲諷川普的「奇耙說」言論。

芬蘭總統尼尼斯托18日向芬蘭媒體伊爾塔郵訊（Ilta-Sanomat）表示：「我向他（川普）提到，芬蘭廣大土地被森林覆蓋，我們還有良好的監測系統和網路。」同時，尼尼斯托否認曾告訴川普「芬蘭民眾花很多時間清理森林」和「掃落葉能預防森林大火。「推特」上則有許多民眾推文奚落川普，聲稱「唯有耙地能防止森林大火」，「星期天早上起床耙梳森林，以免加州大火蔓延到芬蘭」。

還有許多網友惡搞各種圖片，在尼尼斯托會晤川普的照片上，後製一支耙子並配上「我們提供援助」的字樣；在消防員撲滅野火的畫面後製耙子，凸顯耙子的妙用。有民眾分享各種清掃森林的影音，拿著耙子、吸塵器、掃地機器人清掃落葉；還有民眾上傳使用耙子烤香腸的照片，藉機大肆諷刺川普。

加州北部本月初爆發森林大火，至今已造成77人喪生、近1000人失蹤，1萬623間民宅與其他3410棟建築物被燒毀。野火延燒面積當前已達逾15萬英畝（約6萬700公頃），相當於芝加哥的總面積；加州當局已出動超過5000名消防員、28架直升機投入滅火，控制住65％火勢，預估下個月才有可能撲滅所有火勢。

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”Human! I’ve had it with the raking! Put the rake down now... put it down... NOW!!!” #raking #RakeAmericaGreatAgain #rakefinlandgreatagain #RakeTheForest #haravointi #forestry #forestfires #rakenews pic.twitter.com/pAZXzVeRjK — Ilari Takamäki （@ilaritakamaki） 2018年11月18日