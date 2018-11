可拍出61萬的稀品 被她倒在桌上全沒了

2018-11-19 23:40

〔即時新聞/綜合報導〕購買商品有時候會有瑕疵品,近期英國婦女安德烈斯(Dani Andres)買到一罐健怡可樂,但打開發現只有幾滴液體,讓她怒倒在桌上並錄下過程,結果有網友大喊可惜,因為曾有類似的瑕疵品在網路上拍賣,可以拍出1萬9999美金(約新台幣61萬)的天價。

安德烈斯9日在推特貼文,「她發誓自己不是什麼魔法師,不過想問問健怡可樂公司裡面有沒有人會巫術,來拯救一下我這罐健怡可樂?」影片中可見桌上擺著一罐健怡可樂,原PO打開後發現倒出來的只有幾滴液體。

影片釋出後,起初只有健怡可樂公司回覆,「他們很抱歉安德烈斯遇到這種情況,並請求她趕緊聯繫客服,以便調查詳細原因」,隨著媒體報導,引起網路熱議。有網友表示,「應該是在搬運過程中不慎損壞,基本上一天至少有上百罐都會這樣。」,也有網友直呼可惜,因為他發現在拍賣網站「eBay」類似的瑕疵品,一罐可口可樂的底部遭到損壞的價格最高可以拍出1萬9999美金(約新台幣61萬元)。

據「eBay」網站顯示,也有其他瑕疵情況的可口可樂,目前最高金額可以拍出2萬5000美金(約新台幣77萬元)。

I swear I’m not some kind of magician but please can someone with skills in sorcery @CocaCola_GB @DietCokeGB save my #dietcokebreak #becauseicant pic.twitter.com/evPgM4WxDA