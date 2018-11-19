可拍出61萬的稀品 被她倒在桌上全沒了

近期英國婦女安德烈斯買到一罐有瑕疵的健怡可樂，但打開發現只有幾滴液體，讓她怒倒在桌上並錄下過程。（圖翻攝自安德烈斯推特影片）

2018-11-19 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕購買商品有時候會有瑕疵品，近期英國婦女安德烈斯（Dani Andres）買到一罐健怡可樂，但打開發現只有幾滴液體，讓她怒倒在桌上並錄下過程，結果有網友大喊可惜，因為曾有類似的瑕疵品在網路上拍賣，可以拍出1萬9999美金（約新台幣61萬）的天價。

安德烈斯9日在推特貼文，「她發誓自己不是什麼魔法師，不過想問問健怡可樂公司裡面有沒有人會巫術，來拯救一下我這罐健怡可樂？」影片中可見桌上擺著一罐健怡可樂，原PO打開後發現倒出來的只有幾滴液體。

影片釋出後，起初只有健怡可樂公司回覆，「他們很抱歉安德烈斯遇到這種情況，並請求她趕緊聯繫客服，以便調查詳細原因」，隨著媒體報導，引起網路熱議。有網友表示，「應該是在搬運過程中不慎損壞，基本上一天至少有上百罐都會這樣。」，也有網友直呼可惜，因為他發現在拍賣網站「eBay」類似的瑕疵品，一罐可口可樂的底部遭到損壞的價格最高可以拍出1萬9999美金（約新台幣61萬元）。

據「eBay」網站顯示，也有其他瑕疵情況的可口可樂，目前最高金額可以拍出2萬5000美金（約新台幣77萬元）。

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