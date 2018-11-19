別寄信來！加拿大郵政罷工4週 積壓150萬郵件

加拿大郵政罷工潮持續，目前已累積高達150萬郵件未派送。（彭博）

2018-11-19 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大郵政員工輪流罷工持續4週，已積壓30天郵件，恐影響到年末的重要購物節「黑色星期五」和「網購星期一」，而加拿大郵政公司（Canada Post）也發出通知，要求全球各國暫時不要寄送信件和包裹到加拿大。

據《加拿大廣播公司》報導，加拿大郵政工會（CUPW）與加拿大郵政公司，針對勞資合約問題談判將近一年，CUPW全國主席帕勒克（Mike Palecek）曾表示，網購的流行導致員工必須寄送愈來愈多的包裹，有些人甚至要工作到深夜，或是每天步行30公里，工作量已經超過負荷。

報導指出，隨著罷工潮持續，郵政公司日前曾向CUPW提出一項新合約，希望能在17日前接受，但遭到拒絕。

加拿大郵政公司發言人表示，這場罷工已累積30天、超過600個貨櫃的待寄送郵件，以每個貨櫃可載2500個郵件作計算，至少多達150萬個郵件未能順利寄送，創下加拿大郵政的紀錄，為此公司目前已要求其他國家的郵政機構暫停再向加國發送郵件，等到處理完積壓郵件後會再另行告知。

據了解，外媒引述政府消息稱，如罷工持續下去，加拿大政府極有可能會在購物節前介入，以立法強制復工等方式結束罷工。