吸血鬼要殺狼人！長髮正妹入戲太深刺傷男友

俄羅斯長髮正妹崔斯卡雅（見圖）疑似幻想自己是美劇中的主角吸血鬼，竟持刀刺向男友胸口。（圖翻攝自推特）

2018-11-19 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯22歲長髮正妹崔斯卡雅（Ekaterina Tirskaya）與男友首次一同過夜，清晨醒來突然抓狂持刀刺傷男友，差點要了情人的命！警方調查，她居然幻想自己是美劇《噬血Y世代》（The Vampire Diaries）的吸血鬼女主角，要執行刺殺狼人的任務，因此持刀攻擊男友。男友送醫後所幸並無大礙，崔斯卡雅被判2年6個月有期徒刑。

綜合外媒報導，崔斯卡雅和她的男友透過網路認識，攻擊事件發生於今年2月兩人初次一起過夜後的早晨，崔斯卡雅突然語出驚人說：「我是吸血鬼，而且要像《噬血Y世代》的女主角一樣，執行刺傷狼人的任務！」男友起初以為她鬧著玩，催促她快回家，結果崔斯卡雅走進廚房，持刀攻擊他。

起初，崔斯卡雅被男友壓制，但她沒被壓制的另一隻手拿起刀，刺傷男友的胸口，嚇得男友奪門而出，向鄰居求救報警。男友送醫後並無大礙，崔斯卡雅則被帶回警局候審。

進行審判前，崔斯卡雅被要求進行心智鑑定，發現她精神狀況一切正常，因此法院以持刀攻擊致他人身體受嚴重傷害罪（guilty of inflicting grievous bodily harm）判處她2年6個月有期徒刑，及必須給付男友3900元英鎊（約新台幣15萬元）的精神賠償費用。