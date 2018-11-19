加州野火川普瞎扯芬蘭 被芬蘭總統打臉了！

美國總統川普17日視察加州重災區時，除了將這次野火歸咎在地方政府管理不當，還提到芬蘭總統說過，芬蘭人常常耙地（raking），所以沒傳出什麼災情。圖為川普17日視察加州大火後災況。（路透）

2018-11-19 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州南北各地近期受野火肆虐，是加州史上最嚴重的森林大火意外，美國總統川普17日視察加州重災區時，除了將這次野火歸咎在地方政府管理不當，還提到，芬蘭總統說過芬蘭人常常耙地（raking），所以沒傳出什麼災情，讓芬蘭網友一臉「黑人問號」，並在推特發文諷刺川普。

綜合媒體報導，美國加州野火發生後，共計至少76死、1300人失蹤，其中又以北加州的坎普野火（Camp Fire）災情最為慘重。川普17日巡訪當地災況時，被記者問及這次大火是否有改變他對氣候變遷的看法。川普表示，芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）曾跟他說，芬蘭人花很多時間用耙子耙地（raking），而且有良好的監測系統、森林管理佳，所以都不會有森林大火的問題。

然而，尼尼斯托回應，不記得和川普有上述的對話，認為川普可能是看到消防人員耙地整理災區，才有此番言論；有人批評川普硬是將加州野火的責任歸在地方政府管理森林不當，而不是氣候變遷。

芬蘭的國防分析師暨情報研究人員也指出，美、芬兩國氣候大相逕庭，不能這樣比較，且芬蘭有多達8成土地都被森林覆蓋，當地人不可能花大把時間修剪林地。芬蘭網友更表示，對川普的言論感到困惑，有被逗樂的網友將自己「耙理森林」的照片PO到推特嘲諷川普。