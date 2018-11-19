「反正你怎樣也買不起」最新版大富翁沒有房地產可買

遊戲業者孩之寶（Hasbro）旗下的知名桌遊「地產大亨（Monopoly，又譯大富翁）」，日前推出最新版的「地產大亨之千禧年代」，外包裝直接挑明：「別想了，反正你怎樣也買不起房地產」。（圖擷取自walmart）

2018-11-19 21:15

〔即時新聞／綜合報導〕「千禧年代」幫QQ。孩之寶（Hasbro）旗下的知名桌遊「地產大亨（Monopoly，又譯『大富翁』）」，日前推出最新版的「地產大亨之千禧年代（Monopoly for Millennial）」，不過這次的遊戲方式有別於過去「買地產收過路費」的遊戲模式，新版遊戲直接取消買地產賺錢的遊戲規則，改成「透過各種生活方式來獲得人生經驗」，以此決定勝利者，而遊戲包裝的標語更直接挑明著說：「別想了，反正你怎樣也買不起房」

綜合外媒報導，最新版地產大亨的外包裝上，系列吉祥物「富有的錢袋大叔」也換上「千禧年代」的標配，像是戴上太陽眼鏡、雙耳裝著耳機與手上拿著咖啡紙杯再用手機自拍等等，而背面也寫道「人生很難，該從你死我活的生活中喘口氣」

最新版的「地產大亨」的遊戲規則也進行大變革，這次無法透過購買地產來賺錢，而是改成透過各種人生經驗來賺取分數，這些人生經驗包括「吃一頓素食餐」、「睡在爸媽的地下室」、「進行瑜珈跟冥想」等，進而成為最終贏家，而遊戲說明也稱「錢不能每次都帶來美好時光；但是人生經驗，無論它是愉快的還是詭異的，將永遠長存」。

這次「地產大亨之千禧年代」的遊戲方式充滿諷刺意味，遊戲內容現實感十足，也引起廣泛的回響；有網友說「最新版地產大亨，在某種程度上同時反映了現實與高姿態的觀點」、「最新版地產大亨嘲諷感滿點...」、「我喜歡大家都覺得被最新版地產大亨的地圖炮掃到；雖然很諷刺，但更重要的是，它尖銳的反映了我們這代人的被嘲諷到的事實，實際上它說得沒錯。」；而孩之寶表示，我們為千禧年代製作了屬於他們的「地產大亨」；希望年輕人可以暫時脫離現實，對那些被貼上的標籤與親身經歷產生共鳴而發笑。