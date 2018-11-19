99年港口租約換300億債務 中國「債務陷阱外交」挨轟

斯里蘭卡去年12月與中國企業簽約，將漢班托塔港租借給中國99年，中國藉由債務，成功取得了印度洋關鍵港口的控制權。（彭博）

2018-11-19 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國長期利用「一帶一路」政策，提供較窮困國家優惠貸款，但只要這些國家無法按時還債，中國就會藉此要求欠債國家提供中國特惠、好處，像是最近斯里蘭卡總統解散國會，也與中國提供的貸款有關，其他還有一些太平洋島國也受到影響，被外媒批評為「債務陷阱外交」。

綜合媒體報導，斯里蘭卡2010年曾與中國簽約興建漢班托塔港（Hambantota Port），中國光是在此建設就投資了多達15億美元（約新台幣463億元），另外還有許多中國投資、借貸，讓斯里蘭卡欠下巨額債務。斯里蘭卡政府為了償還大約10億美元（約新台幣309億元）的債務，去年12月與中國企業簽約，將漢班托塔港租借給中國99年，中國藉由債務，成功取得了一帶一路印度洋關鍵港口的控制權。

漢班托塔港的租借案，引起斯里蘭卡國內相當多的民眾不滿，親中總統席瑞塞納（Maithripala Sirisena）與親印度總理維克勒馬新哈（Ranil Wickremesinghe）也因此產生嫌隙，上月底斯里蘭卡總統大動作「開除」時任總理，任命立場親中的前任總統拉賈帕克薩（Mahinda Rajapakse）出任新總理，儘管斯里蘭卡最高法院已經裁定違憲，但前總理與總統的勢力仍在角力，國內政治還未安定，中國的債務陷阱外交，已然影響了小國的國內局勢。

其他還有南太平洋島國斐濟欠下5億美元（約新台幣154億元）債務，另一個南太平洋島國東加王國（Tonga）也欠下1.6億美元（約新台幣49億元），高達東加王國整年GDP的1/3，目前東加王國已經被迫承認無力償款，恐面臨中國的外交壓力，東加王國總理最近也呼籲鄰近的太平洋島國，聯合起來對抗中國的霸權。