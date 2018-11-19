「日產救世主」涉短報報酬 被檢方約談恐將被捕

有「日產救世主」之稱的日產汽車會長卡洛斯．高恩（Carlos Ghosn），十九日被東京地方檢察廳特搜部以涉嫌違反「金融商品交易法」為由逮捕。（路透）

2018-11-19 19:13

〔駐日特派員林翠儀／東京十九日報導〕有「日產救世主」之稱的日產汽車會長卡洛斯．高恩（Carlos Ghosn），十九日被東京地方檢察廳特搜部擬以涉嫌違反「金融商品交易法」為由逮捕，高恩涉嫌在「有價證券報告書」中，短報自己的報酬可能超過數億圓。日產於傍晚公布，將提案解除高恩會長職務。

六十四歲的高恩生於巴西，成長於黎巴嫩，在巴黎完成學業，一九八五年以三十歲之姿成為輪胎大廠米其林南美廠首席營運長（CEO），九六年又坐上雷諾汽車首席副社長。九九年日產連七年虧損陷入經營危機，雷諾透過收購股權與日產結盟，高恩臨危授命被派到日本進行日產重建。

會說英、法、西、葡、阿五種語言的高恩完全不會日語，也從未住過亞洲，擔任日產首席CEO的他到日本後馬上發布「日產振興方案」，雷厲風行進行二萬人大幅截員及關閉主力工廠等措施，提高利潤與降低成本雙管齊下，當時他公開承諾，如果做不到一年內轉虧為盈即下台，結果隔年負債淨額減少五十%、營收增加四．五%，改革見效的高恩也在二０００年就任日產社長。

高恩帶領日產走過經營危機，二００六年兼任雷諾最高負責人，二０一六年又實質將日本三菱汽車吸收進入旗下，自己兼任三菱會長，當時三菱汽車爆發燃料費數據造假問題陷入危機。去年日產集團汽車銷量達一０六０萬部，超過豐田汽車成為世界排名第二。高恩功成身退，讓出日產社長及CEO座位，退居為會長。

高恩的經營成就讓他在赴日的短短數年內，獲得國際媒體多項「風雲企業領導人」頭銜，二００四年更獲日本天皇授予藍綬褒章，他協助日產起死回生，被視為日產救世主，他的事績甚至成為日本漫畫最愛的題材。

不過，十九日卻因涉嫌短報自己的報酬而被東京地方檢察廳特搜部約談，並以涉嫌違反金融商品交易法逮捕。日本放送協會（NHK）報導，高恩一六年度的報酬為十億九八００萬圓（約合台幣三億元），去年公布的報酬則為七億三千萬圓，較前一年少了三十三％。

朝日新聞報導，日產在數月前接到內部檢舉，經過查證確定高恩多年來短報自己的報酬，並且多次以日產資金做為私人支出，已提案解除高恩會長職務。