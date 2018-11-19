罕見！養雞15年發現「便便型雞蛋」...專家一看是傳染病害的

近期荷蘭1處雞舍發現1顆糞便形狀的雞蛋。（圖翻攝自Omroep Gelderland YouTube影片）

2018-11-19 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕近期荷蘭海爾德蘭地區（Gelderland）1處雞舍發現1顆糞便形狀的雞蛋，對此，蛋類專家埃莫斯（Rick van Emous）推測，疑似1940年代爆發的家禽傳染病「新城病（Newcastle Disease）」引起，當時造成大量家禽病死，但對人類僅會引發輕微流感或結膜炎。

據《澳洲版雅虎新聞》18日報導，雞農貝庫洛（Gea Berculo）眷養雞隻約15年的經驗，近期她發現自家雞舍出現1顆外形像「便便形狀」的蛋，讓她吃驚地說：「當時她看都沒看，就把手伸進去雞窩，一摸到這個蛋，嚇到腦袋一片空白，說不出話」。

奇特外型的雞蛋引起巴訥費爾德（Barneveld）家禽博物館的注意，發言人克隆（Piet Kroon）形容這顆蛋「相當罕見」，更表示「上次是在1950年看過類似的蛋」。

對瓦格寧根農業大學（Wageningen Agricultural University）蛋類專家埃莫斯推測，雞蛋的奇特形狀可能是由1940至50年的傳染疾病「新城病」引起，以爆發地點英格蘭泰恩河畔的紐卡斯爾（Newcastle）命名，當時「新城病」造成家禽大量死亡，但對人類僅會引起輕微流感或結膜炎。

埃莫斯也補充，現在的雞隻接種相關疫苗，降低發病率，但還是會有雞隻染上該病。貝庫洛則表示，未來可能會捐給博物館展覽。