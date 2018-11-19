福建碳九污染案外案 女記者被刁難、晚上遭警「查房」

中國一名女記者在調查福建東港的「碳九」洩漏污染事件，除了遭到地方官員刁難，晚上住宿飯店時還被警察「例行查房」。（圖取自微博）

2018-11-19 20:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國福建省4日發生「碳九」洩漏污染事件，造成港口汙染，未料事故還沒平息又爆出案外案，一名女記者前往當地採訪時，不僅遭到地方官員刁難、威脅，晚上住宿飯店還碰上警方強行入房搜查，過程中，自稱是執法人員的人士卻未出示任何證件及證明文件。

爆料女記者周辰事後在中國《財新》周刊發表「泉州酒店驚魂記」，文中指稱，她在11日前往福建泉州採訪時，被身上掛有執法記錄儀的人員跟蹤，當晚又有泉港區宣傳部的官員邀請她和宣傳部長見面，被她婉拒。

周辰表示，她在發稿完成工作後便早早就寢，卻在11點時聽到房門被房卡刷開的聲音，4名穿著警察制服、自稱是派出所的男子闖入房內，勒令她拿出身分證件查驗，還搜查浴室及窗台，看是否有其他人藏身，檢查全程沒有出示任何證件和證明文件。

由於搜查一無所獲，警察在表示這是「例行檢查，還要檢查其他房間」後離開，接著周辰接到酒店的致歉電話，透露是警察直接命令櫃台交出她的房卡，而對方也沒有去搜查其他房間。

據了解，闖入房內搜查的警察隸屬於泉州市公安局泉港分局山腰派出所，該派出所表示正對此事進行核查，至於周辰則透過微信指出，她全程都有錄音錄影。