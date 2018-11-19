澳男喉嚨痛 竟是細菌感染得截四肢保命

2018-11-19 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕一名澳洲單親父親傑森（Jason Miller）上個月和家人到菲律賓家庭旅遊，搭機返家時感到喉嚨痛。原以為是小感冒，幾天後竟確診為細菌感染，在生存機會少於10%的情況下撿回一命，但必須截掉四肢。

綜合外媒報導，傑森遭鏈球菌（streptococcus）和非常罕見的氣球菌（aerococcus）感染，伴隨著嚴重敗血性休克、多器官衰竭和中毒性休克症候群。家屬表示，「他的腎和肝功能停擺，手、腳、鼻子和嘴唇都變黑了。」

醫療團隊雖盡全力搶救，但仍告知家屬希望渺茫，牧師也到院禱告，並先請傑森的七歲女兒好好向爸爸道別。家人們沒有放棄，24小時輪班照顧，時常圍在床邊和傑森說話，為他朗讀來自世界各地的祝福電話、電子郵件和臉書訊息。

傑森在本月7日睜開眼睛，並被告知四肢將被截掉。家屬問他能再醒過來，高興嗎？無法開口說話的傑森點點頭，表達想繼續生存下去的決心。

身為Manly Sea Eagles橄欖球隊粉絲的傑森，在家人們討論截肢事宜時，還幽默地用字母板拼出「殘障奧運會（Paralympics）」字樣，鼓舞大家士氣。

傑森對發生在自己身上的事感到震驚，但非常感激上天讓自己活了下來。家屬表示，「我們希望可以保留雙膝和手肘部，但目前仍是未知數。」院方預計於下周進行截肢手術。