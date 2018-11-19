防杜「假留學真打工」 日本留學居留審查趨嚴

2018-11-19 19:54

〔駐日特派員林翠儀／東京十九日報導〕日本為解決勞工不足的問題將修法放寬外籍藍領勞工居留資格，但另一方面，為避免日語學校成為「假留學、真打工」的溫床，對日本語學校留學生的居留審查已趨於嚴格。

上月大阪地區發生三百多名留學生，因為居留問題遭到退學事件，日媒報導，主因是大阪地區多家專門學校超收留學生，校方為解決違規問題，技術性拖延留學生居留申請。此事在日本引發「假留學、真打工」的質疑，首當其衝的日語學校也被批評為非法勞工的溫床。

日本在二○○八年提出「留學生三十萬人」計畫，以二○二○年為目標，希望能招收三十萬名留學生以增加日本與亞洲各國及世界的交流。這項政策收到成效，日本法務省統計，截至去年底留學生數約有三十一萬人，二○一二年底僅有十八萬人，成長將近一倍。

日本週刊「News Postseven」報導，留日學生增加主要為亞洲新興國家的「留日潮」，其中越南留學生從二○一二年底的八千多人增加到八萬多人，尼泊爾留學生則從四千多人增加到二萬八千多人。

由於日本政府允許留學生打工，結果造成「假留學、真打工」案例激增，許多留學生的打工時間超過「一週二十八小時以內」的規定。News Postseven報導中也舉出一名越南留學生的案例，該名留學生積欠留學仲介公司約一百五十萬日圓（約合台幣四十一．六萬元），如果無法償還，父母用來抵押的房地將會遭到沒收，所以到日本後幾乎都在打工。

日本政府決定放寬外籍勞工後，對於留學生的居留審查也開始趨嚴，朝日新聞報導，根據東京入國管理局統計，今年四月外籍人士申請入學的案件有二萬九八○一件，發放件數占七十七．七%。十月入學的申請案一萬六四九五件，僅發放六十五．六%。以國籍來看，針對尼泊爾籍留學生的居留資格發放率從約四十八%降至約八%、斯里蘭卡籍從約五十一%降至約三%、孟加拉籍從約五十八%降至約三%、緬甸籍從約七十四%降至約二十%。中國籍或越南籍則維持在約9成，沒太大變化。東京之外的日本其他地方，也有審查趨嚴情況。

東京入國管理局表示，這項措施並非針對特定國家留學生，實施嚴格審查的結果，居留資格發放率也跟著降低。報導中也指出，留學生提出包括日語能力、支付學費能力的證明等文件，有發現造假的案例。